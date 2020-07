Het gebeurt maar zelden dat het algemene publiek een kijkje achter de schermen krijgt bij de ontwikkeling van een nieuwe console. Hoewel de hele wereld ongeduldig uitkijkt naar de nieuwe PlayStation 5, heeft Twitter-gebruiker “pixben” een video gepost waarin een PlayStation 3 prototype in werking is te bekijken. De buitenkant ziet er uiteraard heel anders uit dan wat nu hoogstwaarschijnlijk in je kast staat te verstoffen.

Het uiterlijk mag dan anders zijn, het Dashboard komt redelijk overeen. Uiteraard zie je nu wel andere opties die specifiek voor ontwikkelaars zijn bedoeld. Daarnaast geeft de code “SCEA 1520022” aan dat dit prototype door de Amerikaanse tak van Sony is gebruikt. Voorheen stond dat namelijk bekend als Sony Computer Entertainment America, voordat de naam werd aangepast naar Sony Interactive Entertainment (SIE).