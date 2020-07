Er gingen geruime tijd geruchten rond dat Ubisoft zou werken aan een nieuwe Prince of Persia, maar tijdens Ubisoft Forward kregen we er niets over te horen. Toch blijkt er wel degelijk een ‘nieuwe’ Prince of Persia aan te komen, namelijk Prince of Persia: The Dagger of Time.

Deze game speelt zich af in de tijd van de Prince of Persia Trilogy (Sands of Time, Warrior Within en The Two Thrones) en het doel in deze game is om naar het fort van de tijd te reizen op aanvraag van Kaileena om het kwaad genaamd ‘Magi’ te stoppen. Spelers krijgen van haar de Dagger of Time, die ze nodig hebben om de Hourglass Chamber te bereiken en om zo de Magi te stoppen.

Maar in plaats van dat het om een game voor consoles, pc of mobiele apparaten gaat, betreft het hier een Virtual Reality Escape Game. Dit is een ervaring die je straks bij verschillende virtual reality centra kunt spelen en je hoeft niet de eerdere games gespeeld te hebben om deze game met plezier te ervaren.

Prince of Persia is dus terug, maar niet helemaal op de manier zoals verwacht.