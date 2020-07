Deliver Us The Moon is inmiddels al even verkrijgbaar, maar de echte liefhebbers van de game hebben later dit jaar een nieuwe reden om de portemonnee te trekken. Uitgever Wired Interactive heeft samen met ontwikkelaar KeokeN Interactive een Collector’s Edition aangekondigd.

Het gaat hier om een editie waar er slechts 2.000 van gemaakt zullen worden en de prijs zal €99,99 zijn wanneer deze editie dit najaar uitkomt. Bij interesse kun je een pre-order plaatsen en daarvoor kan je hier terecht.

Deze editie bevat het volgende:

Exemplaar van Deliver Us The Moon (Deluxe Edition)

Soundtrack op vinyl

Exclusieve ‘The Blackout’ comic

Artwork boek

Moon Map poster

USB-stick in de vorm van een ASE met bonuscontent

Artwork prints

Genummerd certificaat van authenticiteit

Lenticular Sleeve

Een WSA patch

Bonus key van Deliver Us The Moon voor Steam

Zoals op de afbeelding hierboven te zien is, betreft het een mooie editie. Meer over de game lees je hier in onze review.