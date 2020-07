Het ziet er naar uit dat Cyberpunk 2077 één van de grootste titels van het jaar gaat worden en het is zonder twijfel het meest ambitieuze project van CD Projekt RED tot nu toe. De Poolse studio is op dit moment hard aan het werk om de beoogde release in november te halen en daarom zal er bijvoorbeeld geen demo van de game verschijnen.

Keuzes staan centraal in deze nieuwe RPG en volgens lead quest designer Pawel Sasko is het dan ook mogelijk om de game uit te spelen zonder de main quest te voltooien. Volgens Sasko komt dit door de manier waarop het verhaal is gestructureerd. Cyberpunk 2077 heeft namelijk een hoofdverhaal, waar weer allemaal zogeheten ‘subplots’ in verweven zitten.

Die subplots hebben de mogelijkheid om het hoofdverhaal dusdanig te veranderen, dat de speler de game kan uitspelen en een compleet andere epiloog te zien krijgt, dan een speler die andere personages heeft ontmoet en keuzes heeft gemaakt.

So in Cyberpunk’s structure we have this wheat spike, which serves as its center, the main storyline with different subplots surrounding it, which can be triggered in various ways.

Those subplots allow us to do something that we have never done before – they change the main plot of the game and they are doing that in such a way that you may not even finish the main plot, but still finish the game and get a completely different epilogue than the player with a different lifepath who made different choices, met different characters and formed relationships with them.”