Het ziet er naar uit dat we volgend jaar aan de slag kunnen gaan met Mass Effect Trilogy, hoewel eerdere geruchten suggereerden dat het remaster-pakket al in 2020 zou verschijnen. De game zou volgens de verhalen tijdens EA Play benoemd gaan worden, maar een aankondiging bleef helaas uit.

Het nieuwe gerucht is op basis van een listing op Amazon, die verwijst naar The Art of Mass Effect Trilogy: Expanded Edition. Dit is een uitgebreid artbook van uitgever Dark Horse, die volgens de webpagina op 23 maart 2021 verschijnt.

Omdat er al specifiek een beschikbaarheidsdatum is genoemd, kunnen we ervan uitgaan dat de game zelf ook rond die tijd verschijnt. Hoogstwaarschijnlijk zal dit dus ergens in maart zijn. EA heeft tot nu toe echter niks aangekondigd en dus zullen we moeten afwachten.

Doordat er een listing is verschenen voor het artbook, mogen we echter wel aannemen dat de remaster bestaat en onderweg is. Bovendien sluit dat weer aan op de geruchten omtrent deze trilogie en het bestaan ervan.