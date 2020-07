Sinds afgelopen week ligt Ghost of Tsushima dan eindelijk in de winkelrekken en men lijkt zeer positief te zijn over Sucker Punch’s nieuwste game. Ook wij waren in onze review erg te spreken over de samoerai-game, die je in de schoenen van Jin Sakai plaatst.

Ghost of Tsushima speelt zich af op het gelijknamige eiland bij Japan en is gedeeltelijk gebaseerd op de echte historie van het eiland, en daar heeft de Nagasaki prefectuur nu leuk op ingespeeld. Op een webpagina van de prefectuur gaat men namelijk behoorlijk diep in op het verhaal en de locaties in de game, waarvan een aantal nog in het echt te bezoeken zijn.

Een voorbeeld hiervan is Komoda Beach, het strand waar de Mongoolse strijdkrachten hun eerste aanval uitvoerden. Door te partneren met Ghost of Tsushima hoopt de prefectuur natuurlijk meer toeristen aan te trekken. Daarbij moeten we heel eerlijk zijn: Tsushima ziet er uit als een prachtlocatie om een keer te bezoeken.