Als je benieuwd bent welke parkoersen je kunt spelen in PGA Tour 2K21, dan geeft 2K hier nu antwoord op. Zij hebben een vijftal video’s vrijgegeven die elk één van de omgevingen laat zien waar je een potje virtueel golf kunt spelen.

De parkoersen die voorbij komen in de korte trailers zijn: Atlantic Beach Country Club, TPC Deere Run, Innisbrook’s Copperhead Course, TPC Summerlin en TPC River Highlands. Dit zijn niet de enige banen waar je op kunt spelen, want het totaal staat op vijftien.