In april dit jaar liet de organisatie achter de gamescom weten dat de beurs niet door zal gaan dit jaar, maar dat er in de plaats een digitaal evenement zal plaatsvinden. Nu is bekend geworden dat veel grote uitgevers toegezegd hebben dat zij hier aan mee zullen werken.

De Koelnmesse heeft aangekondigd dat het digitale evenement ondersteuning krijgt van veel partijen en daar vallen ook grote namen onder: Activision Blizzard, Bandai Namco Entertainment, Bethesda, Electronic Arts, Koch Media, SEGA Europe en Ubisoft. Welke games zij zullen gaan tonen en of zij met nieuwe aankondigingen zullen komen is nog niet bekend.

Het digitale gamescom evenement gaat op 27 augustus van start en duurt tot en met 30 augustus.