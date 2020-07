Toen Yakuza: Like a Dragon werd aangekondigd voor het Westen, werd dat gedaan tijdens een Xbox-evenement. Daar werd getoond dat de game naar de Xbox One en als verbeterde versie naar de Xbox Series X zal komen. Het leek logisch dat het nieuwste deel in de serie ook naar de PlayStation 5 komt, maar dat lijkt toch niet helemaal zeker te zijn.

Yakuza: Like a Dragon is bevestigd voor de PlayStation 4, maar nog niet voor de PS5. De game is ondertussen wel al voorzien van een leeftijdscategorie door de ESRB en PEGI, en deze instanties tonen dat de game zal uitkomen voor de pc, Xbox One, Xbox Series X en PlayStation 4. De nieuwe generatie console van Sony wordt dus niet aangegeven.

Hoe het precies zit is niet duidelijk, maar het lijkt er dus op dat er geen verbeterde versie van Yakuza: Like a Dragon zal verschijnen voor de PS5, wat wel het geval is bij de Xbox. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er een (tijdelijke) exclusieve deal is gesloten om de next-gen versie van de nieuwe Yakuza alleen voor de Xbox Series X uit te laten komen.

Desalniettemin is het momenteel gissen, hopelijk krijgen we hier snel meer duidelijkheid over.