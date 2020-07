Met nog een week te gaan totdat Skater XL uitkomt krijgen we weer een onthulling voor onze kiezen. Het gaat dit keer om ‘The Big Ramp’, wat een enorme halfpipe met toebehoren in de woestijn is. Het ultieme voor elke skater en met genoeg ruimte tot je beschikking kan je oefenen tot je een ons weegt.

Bekijk The Big Ramp in de trailer hieronder en noteer 28 juli in je agenda, de dag waarop Skater XL uitkomt voor onder andere de PlayStation 4.