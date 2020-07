Eén van de launch games voor de PlayStation 5 is Spider-Man: Miles Morales. Deze game zal op de PlayStation 5 in een 4K resolutie te spelen zijn met daarbij 60 frames per seconde in de performance modus.

Ter vergelijking: Spider-Man op de PlayStation 4 draaide op 30 frames per seconde, dus met een verdubbeling in de framerate zal het webslingeren straks ontzettend soepel gaan. Wat de specificaties zijn als de game niet in performance modus draait, is niet helemaal duidelijk.