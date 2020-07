Ontwikkelaar Ghost Town Games en uitgever Team17 hebben aangekondigd dat Overcooked! All You Can Eat in 2020 digitaal en fysiek zal verschijnen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X. Het gaat hier om een pakket van de eerste twee games en alle downloadbare content, dus niet om een nieuwe titel.

Om de kracht van de nieuwe consoles te benutten zijn beide games in deze uitgave een remaster vanaf de grond af aan. Dit zorgt voor een optimale technische prestatie, zodat je er volop van kunt genieten. De twee games samen zijn goed voor meer dan 200 levels aan gameplay, dus met de speelduur zit het wel goed.

Interessant is ook dat de game cross(gen)-play ondersteuning krijgt. Dus als een vriend of vriendin één van de delen op de huidige generatie consoles heeft, dan is het nog steeds mogelijk om multiplayer te spelen. Hieronder de trailer en wat key features.