Eten en games, het is een combinatie die je steeds meer ziet. Zo zijn er al verschillende kookboeken verschenen gebaseerd op gerechten die je in diverse titels treft en Bungie doet nu ook mee. Samen met Insight Editions hebben ze een officieel Destiny kookboek aangekondigd.

Dit boek is geschreven door Victoria Rosenthal en geïnspireerd op de wereld van de game. De verschillende recepten in het kookboek halen hun inspiratie uit de Guardians en de locaties die je in Destiny kunt bezoeken. Deze recepten zijn allemaal verzameld door Eva Levante na de gebeurtenissen van de Red War.

Het kookboek is natuurlijk voorzien van mooie foto’s en uitgebreide stappen om de mooie gerechten in je eigen keuken na te maken. Bij interesse kan je het kookboek hier in de Bungie Store bestellen en hieronder wat afbeeldingen van het boek in kwestie.