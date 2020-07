In het verleden zagen we diverse games van Sony Interactive Entertainment verschijnen met Trophies die erg uitdagend waren. Het vroeg van de spelers om de games in kwestie op de hoogste moeilijkheidsgraad te voltooien, een tig aantal online matches te spelen en nog veel meer. De laatste jaren is dat echter aangepast en het resultaat is dat de first-party games een fijne set met Trophies hebben die voor iedereen toegankelijk zijn.

Zoals Push Square aanstipt is Sony met Horizon: Zero Dawn een nieuwe richting ingeslagen wat betreft de haalbaarheid van de Trophies. Het resultaat is dat het aantal behaalde platinum Trophies onder de first-party games relatief hoog ligt. Nu zijn er meer uitgevers die de Trophies relatief gemakkelijk houden, denk aan Ubisoft bijvoorbeeld, desalniettemin is het een goede ontwikkeling. Het motiveert gamers immers om net even wat langer in de games te blijven hangen.

Een overzicht:

Horizon: Zero Dawn – 6.0%

God of War – 4.9%

Marvel’s Spider-Man – 8.6%

Days Gone – 5.6%

The Last of Us: Part II – 2.7%

The Last of Us: Part II is net een paar weken uit en kent nu al een vrij hoog percentage aan spelers die de platinum Trophy bemachtigd heeft. Ook Ghost of Tsushima heeft een relatief gemakkelijke lijst, waardoor die platinum ook een steeds hoger percentage zal krijgen.

In de basis zijn de games dus relatief gemakkelijk platinum te halen, maar voor de mensen die graag een uitdaging zien, is er steeds meer een alternatieve optie te zien. In bijvoorbeeld Horizon: Zero Dawn en Spider-Man kun je Trophies verdienen voor een hoge moeilijkheidsgraad, maar die zijn onderverdeeld in een DLC-Trophyset. Hierdoor heeft het geen invloed op de platinum Trophy.

Het is in ieder geval een duidelijke verandering ten opzichte van de vorige generatie. Steeds meer first-party games zijn erg toegankelijk op dit vlak en dat begon eigenlijk al met inFAMOUS: Second Son, die ook niet al te ingewikkeld was.