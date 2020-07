Over twee weken gaat het nieuwe seizoen in Call of Duty: Modern Warfare en Warzone van start en Infinity Ward is begonnen met het teasen van dit nieuwe seizoen. Streamer NICKMERCS heeft eerder deze week een pakketje ontvangen met daarin een ‘Rook’ schaakpion. Rook is één van de personages in Modern Warfare 2 en die lijkt dus een belangrijke rol te gaan spelen in het nieuwe seizoen.

Bij deze goodie zat ook een USB-stick en die toont interessante footage. In de beelden – hieronder te zien – zien we een trein stilstaan bij de Train Yard op de Verdansk map met daarbij een datum en tijd. Die datum suggereert dat het nieuwe seizoen op 5 augustus van start gaat.

De footage wekt de indruk dat er iets met de trein gaat gebeuren. Sinds de start van het vierde seizoen zijn er wat veranderingen op de map waarneembaar omtrent het spoor, dus het lag al in de lijn der verwachting. Deze footage lijkt het nu te bevestigen, maar verdere details hebben we nog niet.

Een ander gerucht is dat het stadion opengaat, gezien er hieromtrent animatieverwijzingen in de broncode van de game zijn gevonden. Zodra we weer wat vernemen lees je het hier.