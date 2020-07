Uitgever Electronic Arts maakt bekend dat de NHL 21 release met een maand is uitgesteld. Normaliter komen de NHL-games ieder jaar in september uit, maar dat wordt nu dus oktober. Een exacte releasedatum is nog niet onthuld. Daarnaast laat de uitgever weten dat er geen versie voor de PlayStation 5 of Xbox Series X uitkomt, nadat die consoles zijn gelanceerd.

Tot slot krijgen we eind augustus de game voor het eerst in actie te zien. Waarschijnlijk valt dat gelijktijdig met het begin van de NHL Stanley Cup, dat eerder door het coronavirus werd uitgesteld. Ontwikkelaar EA Vancouver benadrukt dat het uitstel en de pandemie geen afbreuk aan de kwaliteit van de aankomende ijshockeygame doen.