Spelers hebben in Ghost of Tsushima een easter egg gevonden die een knipoog geeft naar andere PlayStation exclusives zoals God of War. Laat in de game kun je in een huis een tafel vol met origami vinden dat naar verschillende games verwijst. Kun jij ze als echte PlayStation-fan herkennen? Maak je geen zorgen, het filmpje laat geen spoilers zien.

Mocht je toch hulp nodig hebben, dan is dit de lijst met games: Shadow of the Colossus, Days Gone, Horizon: Zero Dawn, Ratchet & Clank, Death Stranding, God of War, Dreams, The Last of Us, Gran Turismo, MLB The Show en Concrete Genie. Welke is jouw favoriet?

Mocht je nog twijfelen om de laatste PlayStation 4 exclusive aan te schaffen, lees dan vooral onze Ghost of Tsushima review.