Er werken in sommige gevallen wel honderden mensen aan een game: de gameplay, graphics, het geluid en het verhaal. Het moet allemaal op meticuleuze wijze in elkaar gezet worden om uiteindelijk een game op te leveren. Vandaag willen we de verwoede tekenaars van CD Projekt RED in het zonnetje zetten.

Er zijn namelijk via het officiële Twitter-account van Cyberpunk 2077 een aantal concept artpieces gedeeld. De mooie plaatjes laten ons het Heywood District zien, wat volgens de ontwerper een “buurt met contrast” is door de hoge wolkenkrabbers en gevaarlijke sloppenwijken.

“Heywood is a neighborhood of contrast—from modern skyscrapers and parks in the north, to dangerous, inhospitable slums in the south. It’s “the biggest bedroom in Night City”, where gangs like Valentinos and 6th Street get down to business—legal and illegal alike.”