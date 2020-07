Het was al sinds 23 maart mogelijk om als PlayStation 4-bezitter World War Z ook tegen gamers te spelen die een Xbox One hebben. De game gaat vandaag echter nog een stapje verder met een nieuwe update.

Vanaf vandaag is namelijk de nieuwe Drone Master-update beschikbaar en deze voegt onder andere de ‘flexible Dronemaster Class’ en een nieuw wapen toe. De update zorgt er ook voor dat de game cross-play volledig omarmt. Dit betekent dat je nu als PlayStation 4-gamer niet alleen kan spelen met Xbox-bezitters, maar ook met gamers op pc.

Join forces across PS4, Xbox One, and PC and turn the tide against the sea of undead. Invite your friends to your party no matter what platform they play on.

The Dronemaster Update arrives July 22! pic.twitter.com/RxVwsUljCS

— World War Z Game (@wwzthegame) July 18, 2020