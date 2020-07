We bespraken dit weekend al in onze “Jouw mening” dat Microsoft met de (Ultimate) Game Pass met een vrij voordelige propositie op de proppen is gekomen. Je krijgt straks immers voor €15,- per maand toegang tot nieuwe first-party games én een flinke bibliotheek van de Xcloud streamingservice, alsook toegang tot Xbox Live.

Het is ergens natuurlijk geen verrassing, maar Phil Spencer heeft in een gesprek met Game Star laten weten dat Xbox Game Pass niet naar de PlayStation zal komen. Hiervoor geeft hij als reden dat Microsoft geen andere zaken van het Xbox ecosysteem mag meenemen, zoals vrienden en behaalde achievements, wat volgens Spencer een integraal onderdeel is van de Xbox-ervaring.

Spencer slaat hierbij echter niet volledig de deur dicht, want hij geeft ook aan dat Microsoft graag op de plek wil zijn waar de gamers zich bevinden. En dus lijkt de Amerikaanse grootmacht wel open te staan voor een eventuele samenwerking.

“In places where we have brought Xbox, like mobile phones like we’re doing now with Project xCloud and with Xbox Game Pass Ultimate on PC, we know when somebody is playing one of our Xbox games there is an expectation that they’ve got their Xbox Live community, they have their Achievements. The other competitive platforms really aren’t interested in having a full Xbox experience on their hardware. But for us, we want to be where gamers want to be and that’s the path that we’re on.”