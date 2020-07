Vorige week is Ghost of Tsushima na jaren van ontwikkeling in de winkelrekken verschenen, maar het had niet veel gescheeld of Sucker Punch had een volledig andere game uitgebracht. Er zijn namelijk beelden verschenen van ‘Prophecy’, die ons een vrij complete ‘proof of concept’ laten zien.

Afgaande op de beelden lijkt de game zich af te spelen in een middeleeuwse stad en we zien overduidelijk de invloeden van zowel inFAMOUS als Assassin’s Creed terugkomen in deze game. Wat de status van ‘Prophecy’ op dit moment precies is, is helaas niet duidelijk.

Omdat Sucker Punch verder is gegaan met het ontwikkelen en uitbrengen van Ghost of Tsushima, kunnen we er min of meer van uitgaan dat Prophecy op z’n minst in de ijskast is gezet en misschien wel geannuleerd.