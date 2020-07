Niet zo heel lang geleden kon je bij ons lezen dat 13 Sentinels: Aegis Rim middels een nieuwe trailer voorzien was van een releasedatum. Deze datum blijkt nu echter een maand later tóch niet haalbaar te zijn.

De nieuwe datum is exact twee weken later, op 22 september. Het lijkt hier om een lokalisatieprobleem te gaan, waardoor het uitstel onvermijdelijk is. De game zal op de nieuwe datum ook direct voorzien zijn van Engelse voice-overs.