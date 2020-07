Dat er bij ontwikkelaars van games vaak gegumd en geschoven wordt met content mag ondertussen wel bekend zijn. Dit resulteert in personages, omgevingen en complete missies die het niet tot de volledige game halen.

Dat wil niet altijd zeggen dat het nooit speelbaar wordt, zo blijkt. Soms wordt het later toegevoegd als DLC, maar in het geval van Destroy All Humans! voegt ontwikkelaar Black Forest Games een missie toe die ergens in de archieven van de originele ontwikkelaar werd teruggevonden.

Hieronder zie je een korte teaser van wat deze missie inhoudt.