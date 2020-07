Als je maar niet genoeg kan krijgen van alle personages die One Piece: Pirate Warriors 4 je te bieden heeft, zijn er gelukkig nog een hoop extra personages voor je beschikbaar in DLC-vorm. De voorbije tijd kwamen zo namelijk Charlotte Smoothie, Charlotte Cracker en Vinsmoke Judge uit de Whole Cake Island arc al uit voor degenen die een Character Pass hadden.

Deze drie personages zijn vanaf nu echter ook als één DLC-pakket apart te koop voor de prijs van €11.99 in de PlayStation Store. Je kan hieronder ook een korte trailer bekijken die de personages even aan ons voorstelt.