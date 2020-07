Zoals velen onder jullie vast wel al weten, zal de Final Fantasy VII Remake in verschillende delen uitkomen. Deel één mochten we dit jaar al aanschouwen en velen waren dan ook erg enthousiast over deze nieuwe versie van de geliefde klassieker.

De ontwikkeling van deel twee ligt echter niet stil. Integendeel zelfs: er wordt hard gewerkt om dit deel zo snel mogelijk tot bij ons te brengen en het team achter de game is alleszins erg enthousiast. Of om het in de woorden van producer Yoshinori Kitase te zeggen: “The new story of Final Fantasy 7 has only just begun.”

In een recent interview met Famitsu, gepubliceerd door Nova Crystallis, werd gesproken met verschillende leden van het team achter de game. Eén van deze personen is regisseur Tetsuya Nomura, die toch wel erg hard uitkijkt naar de releasedatum van deel twee:

“We know that everyone wants the next installment quickly. We would also like to deliver it as soon as possible. Since we were also able to see the line of quality from the first installment, we hope to make the next installment even better in quality that can make for an even better experience. We would like to get it out as soon as possible, so please wait for it. I think we can clearly convey the direction when we officially announce the next installment.”

Na de pech die de game opliep door het coronavirus, is het wel mooi te horen dat de productie opnieuw op volle toeren draait. Nieuwe concrete info is het inderdaad niet, maar we worden alleszins wel wat gerustgesteld over de status van de game. Ook zijn we wat nieuwsgieriger geworden om te weten te komen welke nieuwe verhalen deel twee zoal in petto zal hebben!