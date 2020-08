We stappen vandaag de maand augustus binnen en dat betekent dat we weer iets dichterbij de release van de next-gen platformen zijn. In de tussentijd verschijnen er natuurlijk nog een hoop games voor de huidige generatie consoles en wat er deze maand uitkomt hebben we hieronder op een rijtje gezet.

De maand augustus mag een gevulde maand genoemd worden, maar tegelijkertijd zijn het op een paar titels na vooral wat kleinere games. Aan grote Triple-A releases, afgezien van EA Sports UFC 4, ontbreekt het een beetje in deze maand.

Week van 7 augustus

Fall Guys: Ultimate Knockout (PS4)

Fast & Furious: Crossroads (PS4)

Inertial Drift (PS4)

Railway Empire: Complete Collection (PS4)

Week van 14 augustus

Hyper Scape (PS4)

EA Sports UFC 4 (PS4)

Week van 21 augustus

New Super Lucky’s Tale (PS4)

Peaky Blinders: Mastermind (PS4)

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition (PS4)

PGA Tour 2K21 (PS4)

Week van 28 augustus

Descenders (PS4)

Madden NFL 21 (PS4)

No Straight Roads (PS4)

Street Power Football (PS4)

Final Fantasy: Crystal Chronicles – Remastered Edition (PS4)

Wasteland 3 (PS4)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4)

Project CARS 3 (PS4)

Windbound (PS4)

CrossCode (PS4)

Death end re;Quest 2 (PS4)

Giraffe and Annika (PS4)

Immortal Realms: Vampire Wars (PS4)

Road to Guangdong (PS4)

Ga jij nog een game halen deze maand, of misschien wel meer dan één? Laat het hieronder weten.