IGN heeft de primeur gehad om de eerste gameplay van de Mafia Remake aan ons te tonen en dat ziet er nogal goed uit. De eerste indruk is erg positief, want we zien dat er veel werk is gestoken in de titel om de gehele feel van toen in een nieuw jasje te steken. Er is hier echt sprake van een remake, want naast de basis van het origineel heeft Hangar 13 veel toegevoegd waardoor het niveau van details niet te vergelijken valt.

De game staat gepland voor eind september en als je de onderstaande beelden hebt gecheckt, dan weet je het zeker, deze game lijkt helemaal de moeite waard.