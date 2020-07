Al voor de officiële onthulling van de PlayStation 5 in juni werd er gesproken over een tweede evenement, dat mogelijk in augustus zal moeten plaatsvinden. Sony heeft officieel nog niets aangekondigd, maar dit gerucht duikt nu weer op. Ditmaal met een specifieke datum en starttijd.

Roberto Serrano, die eerder al de juiste datum voor het eerste evenement wist te melden, geeft nu op Twitter aan dat de volgende PlayStation 5 ‘State of Play’ op 6 augustus zal plaatsvinden om 22:00 uur ’s avonds.

Of het klopt is lastig te bepalen, want Serrano gaf laatst nog aan dat de prijs van de console vorige week bekendgemaakt zou worden, maar er gebeurde niets. Hij heeft dus een wat twijfelachtige ‘track record’, wat eens te meer reden is om dit nieuws met een korrel zout te nemen.

Mocht de nieuwe State of Play inderdaad voor 6 augustus gepland staan, dan zullen we er ongetwijfeld snel meer over gaan horen.