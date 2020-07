Helaas moeten we iets langer wachten op Destiny 2: Beyond Light, gezien deze uitbreiding is uitgesteld naar november. Om het wachten wat te verzachten is Season of Arrivals nu langer beschikbaar in Destiny 2 én we hebben in samenwerking met Bungie weer een toffe actie.

We mogen namelijk één groot pakket met goodies weggeven en ook doen we er een Digital Deluxe Edition van Destiny 2: Shadowkeep bij. Hiermee kan je gelijk de laatste uitbreiding spelen, alsook aan de slag met het huidige seizoen. Met andere woorden: je bent gelijk klaar om je een langere tijd in Destiny 2 te vermaken.

Het pakket met goodies bestaat uit het volgende:

Gambit vest (maat L)

Destiny 2 Hunter cap

Destiny 2 Titan cap

Shadowkeep T-shirt

Destiny 2 poster

Ghost knuffel

Bungie notitieboek

Om je een beetje beeld bij de actie te geven hieronder een foto van de goodies. Wat moet je doen om kans te maken op dit mooie pakket? Wel, maak de onderstaande slagzin op een creatieve manier af.

Slagzin: Als Guardian in Destiny 2 kan ik met dit pakket…

Heb jij iets creatiefs opgesteld? Stuur jouw creatie dan in en volg daarbij de onderstaande stappen. Kan je voor het gemak je adresgegevens erbij zetten? Dit voor het geval je de winnaar bent, dan kunnen we je het pakket snel toesturen. Je informatie zullen we uiteraard niet met andere partijen delen.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Destiny 2' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en Bungie zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 2 augustus 2020. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Bungie.