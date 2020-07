Om spelers kennis te laten maken met Final Fantasy XIV is er een gratis trial beschikbaar. Deze trial bevatte tot voor kort enkel de basiscontent van de game, daar waar er al diverse uitbreidingen voor de titel beschikbaar zijn.

Omwille van die reden heeft Square Enix de trial nu verder uitgebreid. Zo neemt de level cap van 35 toe naar level 60, spelers krijgen toegang tot de Heavensward uitbreiding en meer.

Final Fantasy XIV vereist normaliter een maandelijkse betaling en dat is nog steeds aan de orde als je van alles in de game wilt genieten. Desalniettemin geeft deze trial je toegang tot een hoop content en dat is zonder tijdslimiet te spelen.

Of kort gesteld: deze trial is een uitgeklede free-to-play variant van Final Fantasy XIV.

The #FFXIV Free Trial is being expanded to include:

☑️ Level cap raised to 60

☑️ Heavensward (through Patch 3.56)

☑️ Dark Knight/Astrologian/Machinist

☑️ Au Ra

A Realm Reborn/Starter Edition owners are also being upgraded with the above! pic.twitter.com/1nGXFJjPpa

— FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) July 22, 2020