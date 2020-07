We gaan langzaam maar zeker richting november, de maand waarin Cyberpunk 2077 (hopelijk) dan echt gaat verschijnen. Dit betekent dat CD Projekt RED ons steeds meer van de game laat zien en daarom konden we gisteren wat artwork van het levendige ‘Heywood District‘ delen.

De Poolse studio zet lekker door, want ze hebben via Twitter weer een aantal conceptstukken gedeeld, die ditmaal de Badlands introduceren. De Badlands zijn bewoond door de zogeheten ‘Nomads’ en kenmerken zich door de brandende olievelden en vervuiling. Natuurlijk zijn er ook genoeg dingen te ontdekken, als je weet waar je moet zoeken.

“Sparsely populated by Nomads, the Badlands are the vast plains outside of the city proper. Unchecked resource extraction, burning oil fields, rampant pollution; this district makes Night City feel like a rich oasis. But it holds golden opportunities for those in the know.”