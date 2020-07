Met de release van Ghost of Tsushima heeft Sony – vooralsnog – de laatste exclusive voor de PlayStation 4 uitgebracht. Dat maakt het natuurlijk interessant om eens te gaan kijken wat nou de meest succesvolle exclusives van de afgelopen generatie waren. Op Twitter heeft Mat Piscatella (NPD) een lijst samengesteld met de best verkochte exclusives in de Verenigde Staten.

Marvel’s Spider-Man staat bovenaan de lijst met daarachter God of War en Horizon: Zero Dawn, die respectievelijk plek twee en drie pakken. De top vijf wordt ten slotte afgemaakt door The Last of Us: Part II en Final Fantasy VII: Remake.

Kijkend naar deze lijst kunnen we natuurlijk zeggen dat Sony een fantastische generatie achter de rug heeft en dat de exclusives bijzonder goed verkopen in de Verenigde Staten. Dat Spider-Man bovenaan de lijst staat is ook alvast goed nieuws voor de volgende generatie, want Spider-Man: Miles Morales is één van de eerste games die voor de PlayStation 5 moet verschijnen.

De aanwezigheid van The Last of Us: Part II is uiteraard ook een mooie prestatie te noemen, gezien die game nog maar net een maand in de winkelrekken ligt. Natuurlijk mogen de Nederlandse lezers onder ons ook even trots zijn, omdat Horizon: Zero Dawn van huize Guerrilla Games op de derde plek staat.