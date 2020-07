Vanmiddag om 17.00 uur wordt FIFA 21 officieel uit de doeken gedaan door middel van een trailer. Electronic Arts heeft echter al wat informatie over de game gedeeld, namelijk wie de ‘cover athlete’ is.

De voetballer die op het doosje van FIFA 21 zal prijken is Kylian Mbappé, de 21-jarige speler van Paris Saint-Germain. Voor EA was het een gemakkelijke keuze, want Mbappé is niet alleen een geweldige voetballer, hij belichaamt ook de geest van de wereldwijde FIFA-community. Dit door zijn toewijding om de voetbalcultuur te laten groeien en de prachtige game met miljoenen over de hele wereld te verbinden.

Hoe het hoesje van de PlayStation 4-versie van FIFA 21 eruit zal zien kan je hieronder bekijken.