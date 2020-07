Tijdens de PlayStation 5 reveal livestream van afgelopen maand werden er een heleboel games getoond en één daarvan was het chaotische Destruction AllStars. Sinds de aankondiging is deze game weinig in het nieuws geweest, maar daar komt nu gelukkig wat verandering in. Er zijn namelijk een aantal nieuwe screenshots verschenen.

De ontwikkelaar deelde een aantal beelden via Twitter, die je hieronder kunt bekijken. De auto’s botsen er in ieder geval flink op los en de auto-onderdelen vliegen in de rondte. Al deze screenshots zijn afkomstig van de PS5 en zien er zeker aardig uit.