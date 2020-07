Begin deze maand kondigde Ubisoft een nieuwe speler in het Battle Royale-genre aan, namelijk de sci-fi shooter Hyper Scape. Deze game is inmiddels in beta beschikbaar op de pc en de release voor consoles staat gepland voor deze zomer. Wel kan je nu alvast een voorproefje krijgen op de toekomstige Hack Runner modus, die tijdelijk in de game zal zitten.

In Hack Runner is het chaotische gehalte van de game nog hoger, want iedere twee minuten zal je plots over andere vaardigheden beschikken. Alle spelers in de Hack Runner modus zullen zich dus goed moeten weten aan te passen en het moeten doen met de ‘hacks’ die ze op dat moment hebben. Hieronder kan je deze modus in actie zien, die vanaf 28 juli beschikbaar zal zijn in de beta.

Wanneer Hyper Scape precies verschijnt voor de consoles, is op dit moment nog niet duidelijk.