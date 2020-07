Het zou zomaar kunnen dat je de titel las en nog nooit van de game Fantasy Strike gehoord hebt. Deze kleurrijke fighter verscheen vorig jaar voor de PS4 en kreeg eigenlijk maar weinig publiciteit en aandacht. Ontwikkelaar Sirlin Games wil de game nu aantrekkelijker maken en maakt de game daarom free-to-play.

Fighter Fantasy is vanaf nu gratis verkrijgbaar en je zal direct over veel functies beschikken. Zo zijn alle personages gelijk beschikbaar in zowel off- als online modi. Ook krijg je direct toegang tot twee nieuwe personages, genaamd Onimaru en Quince.

Dat de game nu free-to-play is wil niet zeggen dat je toegang hebt tot alle features. Wil je bijvoorbeeld modi als Arcade, Survival, Local Versus en Boss Rushes spelen? Dan dien je het Core pakket aan te schaffen voor een prijs van €15,99.

Hieronder kan je de game in een nieuwe trailer in actie zien en via deze link kan je alle beschikbare extra content voor de game bekijken. Mocht je op zoek zijn naar een nieuwe fighting game, dan kan Fantasy Strike weleens de moeite waard zijn.