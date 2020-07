Dat Ghost of Tsushima het goed zou doen aan de Japanse kassa’s, stond eigenlijk in de sterren geschreven. Niet alleen doen Sony exclusives het doorgaans erg goed in het land van de rijzende zon, Ghost of Tsushima duikt ook nog eens in een brok plaatselijke geschiedenis. Het verbaast ons dus niet echt dat Sucker Punchs nieuwste geesteskindje in Japan erg veel bijval krijgt.

Dat de game een week na de release fysiek uitverkocht is… wel, dat hadden we niet meteen zien aankomen. In deze tijden van virtuele aankopen passeert een uitverkochte titel immers niet bepaald wekelijks de revue. Toch is het zo, volgens de onderstaande Twitterpost van Sony Japan. De makers van de game beloven dat er snel weer nieuwe exemplaren in de rekken zullen liggen.

Je zal ons wel op ons woord moeten geloven, overigens. De onderstaande Tweet is, logischerwijs, in het Japans opgesteld.