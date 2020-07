Rocket League is al jarenlang een vaste waarde in het videogamelandschap. Sinds de game een hele tijd geleden als gratis PS Plus titel op menig bord belandde, is de spelersbasis alleen maar exponentieel toegenomen. De ontwikkelaars zijn nu klaar om een nieuwe stap in de evolutie van de game aan te kondigen. Deze zomer nog wordt Rocket League namelijk free-to-play!

Deze toevoeging vergezelt de grootste update tot dusver, die de menu’s overzichtelijker zal maken, alsook belangrijke verbeteringen met zich zal meebrengen, onder andere voor toernooien en uitdagingen. Spelers die de game al in hun bezit hadden voor deze update, hoeven niet bang te zijn. Hun inventaris wordt niet gereset en bovendien krijgen zij de ‘legacy status’.

Deze status houdt in dat je een aantal dingen krijgt van de ontwikkelaar, als teken van respect en dankbaarheid. We hebben de bonussen hieronder even opgesomd:

All Rocket League-branded DLC packs released before free to play

“Est. 20XX” title that displays the first year you played Rocket League

200+ Common items upgraded to “Legacy” quality

Golden Cosmos Boost

Dieci-Oro Wheels

Huntress Player Banner

Best de moeite, als je het ons vraagt. Wij zullen alleszins terug plaatsnemen in onze “voetbalide”.