Downhill mountainbikers zijn waaghalzen pur sang. Ze razen op hun fiets tegen duizelingwekkende snelheden van bergen af, vaak met ware doodsverachting tegen een enorme hellingsgraad. Hoe steiler, hoe beter. Alles voor de kick! Een virtuele versie van deze sport kon logischerwijs niet uitblijven.

Descenders – een toepasselijke titel voor een Downhill game – verscheen eerder al op pc en Xbox One, en zou dat in de lente ook op de PlayStation 4 doen. Die release werd echter uitgesteld. Nu krijgen we te horen dat de game op 25 augustus eindelijk zijn weg naar onze favoriete console zal vinden.

“We’re so excited to finally get Descenders into the hands of PlayStation 4 gamers. It’s been a long time coming, but we know it’s going to have been worth the wait!”