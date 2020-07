Vandaag is de Eerste Wereldoorlog shooter Tannenberg officieel verschenen en in onze review zul je begin volgende week kunnen lezen of de shooter de moeite waard is. Tannenberg is nu verkrijgbaar in de PlayStation Store voor een prijs van €19,99 en bij interesse kan je hier terecht.

Om deze release te vieren, heeft de ontwikkelaar een nieuwe trailer uitgebracht, waarin je de nodige gameplay beelden te zien krijgt. Gezien het hier de Eerste Wereldoorlog betreft, is het materiaal dat de soldaten hebben niet zo efficiënt en snel als in latere oorlogen, maar dat maakt deze game juist erg interessant. Het heeft immers invloed op het tempo en de dynamiek van de gameplay.