Eerder maakte 2K Games bekend dat de next-gen versie van NBA 2K21 ongeveer een tientje duurder zal zijn dan de current-gen versie. De uitgever gaf als reden voor het prijsverschil dat de basketbalgame voor de PlayStation 5 en Xbox Series X van de grond af aan voor die platformen is gemaakt. De verschillen tussen current- en next-gen zijn hierdoor heel erg groot.

Uit een rapport van IDG bleek later dat meer uitgevers een prijsstijging overwegen, maar vooralsnog stapt Ubisoft niet aan boord van dit schip. De uitgever heeft bij de laatste ‘earning call’ aangegeven dat alle next-gen titels die dit najaar verschijnen dezelfde prijs als de current-gen releases zullen hebben.

Ubisoft plakte hier geen tijdspanne op, maar het gaat in ieder geval om de titels die rond de feestdagen verschijnen. Denk dan aan Assassin’s Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion en Far Cry 6, maar een prijsstijging voor toekomstige titels is niet uitgesloten. Op dit moment is dat echter niet de focus van de uitgever.

Dat Ubisoft dezelfde prijs blijft hanteren voor de eerstvolgende games is op zich goed te verklaren. De games zijn immers voor beide generaties in ontwikkeling met in potentie een grote afzetmarkt. Dat verandert als de titels puur voor next-gen gemaakt worden, de markt is in eerste instantie dan kleiner en de kosten voor ontwikkeling liggen hoger.