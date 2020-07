Na het succes van de eerste digitale showcase liet de uitgever al weten dat er een nieuwe Ubisoft Forward voor later dit jaar gepland staat. Nu heeft de uitgever bevestigd dat het evenement in september zal plaatsvinden, maar een exacte datum is nog niet onthuld. Bij de eerste Ubisoft Forward kregen we meer te zien van Assassin’s Creed: Valhalla en Watch Dogs: Legion. Daarnaast werd Far Cry 6 officieel aangekondigd.

Dat is uiteraard niet de volledige line-up die de uitgever in petto heeft. Zo hebben we al een tijd niets meer van Beyond Good and Evil 2 gehoord en er is ook behoefte aan meer informatie over Rainbow Six Quarantine. Tot slot werd onlangs bekend dat de ontwikkeling van Skull & Bones is herstart, dus wellicht horen we daar in september meer over. Wat verwachten jullie?