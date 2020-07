Openwereldgames zijn tegenwoordig meer regel dan uitzondering, toch was dat vroeger vrij ongebruikelijk en een game die er de structuur voor heeft is de eerste Mafia. Toch was die game, net zoals het vervolg, een lineaire ervaring waarbij het buiten de hoofdstukken in het verhaal om niet helemaal mogelijk was om te free-roamen.

In Mafia III maakte de franchise de overstap naar een pertinent toegankelijke openwereld, maar hoe zit het met de remake van het origineel? Het blijkt dat die game de oorspronkelijke structuur aan blijft houden, dus wederom is de wereld ‘enkel’ toegankelijk via de missies in het verhaal. De ontwikkelaar draait het concept dus niet om.

Dit vertelde game director Haden Blackman aan GameSpot, die hiernaar vroeg. Zijn antwoord was als volgt:

“Honestly, not really. We wanted to keep true to the spirit of the original, which is this kind of linear, mission-based narrative-driven experience. That’s really what we’ve stuck to, but with that said, though, there are some opportunities for exploration.”

Dat laatste zinnetje is interessant, want terwijl je het verhaal zult ervaren krijg je wel de mogelijkheid om de wereld te verkennen. In die zin zou het dus goed vergelijkbaar moeten zijn met Mafia II. Als je die recent gespeeld hebt of qua ervaring nog herinnert, dan weet je een beetje hoe of wat.

“We treat the city as a character in its own right for all the Mafia games, but it really does serve as a kind of a backdrop to these missions. So it’s more accurate to the original in that way, but I think for the fans who know the franchise, there’s going to be many references in the narrative itself that they’ll be able to point to. But like in the original, you can still play in Free Ride and the Test Drive modes, but now with the various new vehicles.”

Buiten het verhaal om biedt de game straks wel de mogelijkheid – net zoals het origineel – om de wereld te verkennen met het oog op de voertuigen die de game rijk is. Qua gameplay in combinatie met het verhaal ben je beperkt tot wat de game je in die context biedt.