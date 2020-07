Het is bekend dat BioWare bezig is met het vierde deel van Dragon Age, maar we weten niet in hoeverre de game al gevorderd is. Executive producer Mark Darrah heeft daar nu iets van duidelijkheid over geschept.

Darrah heeft via een tweet laten weten dat BioWare inderdaad volop bezig is met het vierde deel. Het gehele team werkt op dit moment vanuit huis, dus dit brengt wat meer problemen met zich mee dan normaal het geval is.

De executive producer laat ook weten hoe het er met de game voor staat en doet dat kort, maar krachtig: het team boekt progressie.