Een van de games voor de PlayStation 5 die al meermaals getoond is, is Godfall. Dit is een looter-slasher en dit soort titels leent zich vrij goed voor microtransacties. Een vieze term in de industrie tegenwoordig, maar maak je geen zorgen. Technical producer Richard Heyne heeft aan Arekkz Gaming laten weten dat Godfall dit element niet zal bevatten.

Zoals het een ‘loot’ game betaamt, kun je veel armor, wapens en dergelijke vinden in Godfall. Wil je de vetste items hebben, dan zal je dus de game moeten spelen. Je kan niet door met geld te wapperen deze items direct kopen om het voor jezelf gemakkelijker te maken of om tijd te besparen.

“There are no microtransactions in Godfall.”

De ontwikkelaar heeft wel plannen om extra content voor de game uit te geven na de lancering van het spel. Dit zal dan gaan om flink wat extra content, waardoor de houdbaarheid van de game wordt verlengd.