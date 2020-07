De volgende grote uitbreiding voor Destiny 2 is Beyond Light, die op 10 november zal verschijnen voor de game. Helaas wat later dan gepland vanwege uitstel, maar Bungie zal ons tot die tijd vermaken met Season of Arrivals.

Tijdens de Xbox Showcase toonde Bungie een nieuwe trailer van Beyond Light en die laat de nodige gameplay beelden zien. Zoals we gewend zijn ziet het er weer spectaculair uit, dus druk hieronder zeker op play!