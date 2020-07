DiRT 5 ligt pas over drie maanden in de schappen, maar er is al aardig wat nieuws verschenen over de game. Ontwikkelaar Codemasters gooit daar nog een schepje bovenop en heeft nieuwe gameplaybeelden vrijgegeven. In deze gameplay krijgen we een eerste indruk van de Path Finder events, die nieuw in DiRT 5 zijn.

De Path Finders events bevatten de moeilijkste tracks die je kan vinden en zijn erg uitdagend om vlekkeloos te voltooien. Ruig terrein, scherpe bochten, veel hoogteverschillen en zo zijn er meerdere zaken te noemen. Zoek je een flinke uitdaging? Dan zijn de Path Finder events wellicht iets voor jou.

DiRT 5 ligt op 9 oktober in de schappen.