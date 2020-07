Ondanks dat vrijwel iedereen zit te wachten op de next-gen consoles om ermee aan de slag te gaan, geeft Sony natuurlijk niet zomaar de huidige console op. We zijn inmiddels zo’n beetje in de zomervakantie aanbeland en gezien de huidige situatie zal je misschien niet zo snel op vakantie gaan. Wat Sony betreft is dat geen enkel probleem, want de PS4 is nog steeds de beste plek om te gamen.

Dit wordt benadrukt in een korte, maar krachtige commercial die diverse games laat zien. Zo zien we onder andere het gloednieuwe Ghost of Tsushima, NBA 2K21, Marvel’s Avengers en tot slot Fortnite langskomen. De energie spat zo’n beetje van het scherm af en het is een leuke commercial die de PS4 nog maar eens onder de aandacht brengt.