Het tegendeel dat games met vrouwen in de hoofdrol niet verkopen is ondertussen wel bewezen en de optie om te kiezen tussen man of vrouw wordt door menig gamer enorm gewaardeerd. Ook in Assassin’s Creed: Valhalla is dit mogelijk, maar je zit niet direct aan je keuze vast.

Dit werd bekendgemaakt via het Twitter-account ‘AccessTheAnimus’, wat al sinds 2013 meer licht werpt op alles omtrent Assassin’s Creed. Dit is in navolging van een interview met narrative director Darby McDevitt. Via de DNA stream selection tijdens de game kun je op ieder moment wisselen van personage. Zowel de mannelijke als vrouwelijke versie van Eivor zijn te allen tijde te selecteren vanuit het menu en dat wordt zelfs ondersteund door nieuwe lore middels Animus upgrades.

DNA STREAM SELECTION

This was described by Narrative Director Darby McDevitt as a new feature that ensures both male and female versions of Eivor are considered canon.

The feature is backed up by new lore that upgrades the abilities of the Animus#AssassinsCreed Valhalla pic.twitter.com/SlV5Q0Bh7v

