Volgende maand viert Square Enix de verjaardag van Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, het zevenjarig jubileum en nog steeds is het één van de meest gespeelde MMO’s van het moment. De game heeft op dit moment 20 miljoen geregistreerde gebruikers en bijna anderhalf miljoen actieve spelers.

Daarmee bezet de game de derde plek van alle MMO’s en zelfs nummer twee als je het gratis old school RuneScape even wegdenkt. Een prima prestatie, vooral als je je bedenkt dat ze koploper World of Warcraft steeds dichter op de hielen zitten. Dit hebben ze niet alleen te danken aan een trouwe spelersbasis, maar natuurlijk ook aan het feit dat er geregeld nieuwe missies en uitdagingen worden toegevoegd. Over iets minder dan drie weken zal de nieuwste patch weer voor nieuwe content zorgen en daarover is recent nieuwe informatie naar buiten gebracht door Square Enix.

Patch 5.3, ook wel ‘Reflections in Crystal’ genoemd, zal z’n release zien op 11 augustus. Hieronder hebben we een opsomming van wat er met deze update toegevoegd zal worden.

Patch 5.3: Reflections in Crystal